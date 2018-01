Facebook denuncia pedofilia e mil pessoas estão envolvidas

O Facebook denunciou 1.004 pessoas para a polícia dinamarquesa após descobrir que elas estavam compartilhando um vídeo de pedofilia por meio do Messenger da plataforma.Entre os denunciados por compartilhar o vídeo - que mostra dois adolescentes de menos de 15 anos fazendo sexo - estão pessoas com menos de 18 anos. As mensagens foram trocadas no início do segundo semestre do ano passado, mas a polícia dinamarquesa disse que os envolvidos só estão sendo processados agora. (Aqueles que forem considerados culpados terão uma pena branda: não mais que 20 dias de prisão. A ficha dessas pessoas, porém, manterão o registro da transgressão pelos próximos dez anos. Nem sempre o Facebook identificar e denunciar esse tipo de prática, já que alguns usuários ativam a opção de criptografar as conversas. Sendo assim, é o tipo de situação que depende da denúncia de alguém envolvido no processo.

Golpe de emprego

Aproveitando-se da onda de desemprego e empregos informais que tomam o Brasil hackers estão enviando mensagens de WhatsApp com falsas vagas de empreg que, se acessadas, podem instalar vírus e outros arquivos maliciosos ao seu Desta vez, o golpe utiliza o nome da popular rede de supermercados Atacadão com a mensagem dizendo ser parte de um processo seletivo para vagas que oferecem salários de até R$ 2.800, além de benefícios como assistência média, vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida.

Be-a-Bá da Elétrica

O aplicativo Be-a-Bá da Elétrica, disponibilizado de modo gratuito e cujo público alvo são profissionais das diversas áreas da Engenharia, tem apresentado um alto índice de downloads em outros países. São 157 no total, espalhados por todos os continentes O app consiste em um guia prático de elétrica, que reúne conceitos, normas e tabelas, além da ferramenta Be-a-Bá PRO, que permite cálculos automáticos para todos os tipos de dimensionamentos. E é feito por curitibanos. O aplicativo foi idealizado pelo Engenheiro Eletricista e empresário paranaense Fábio Amaral, da Engerey Painéis Elétricos, e lançado em parceria com a Reymaster Materiais Elétricos. Disponibilizado no final de 2015, a app já contabiliza 75 mil downloads, sendo um sucesso em sua área.

Bizarrices

APP manda beijos pelo celular

Talvez já tenha acontecido com você: o ‘crush’ viajou e a saudade bateu, rola aquela chamada em vídeo no celular... mas e como fica a vontade de dar uns beijos? O Kissenger é um acessório para iPhone que promete aliviar um pouco a saudade do casal. Desenvolvido pela britânica Imagineering Lab, o app e o bizarro periférico compõem o “primeiro messenger de beijos do mundo”, com um sistema que reconhece o movimento da boca quando ela toca a superfície do acessório e envia esse movimento movimento para o outro smartphone conectado, reproduzindo o toque.