A arte e tecnologia no âmbito educacional e na economia criativa (foto: Divulgação)

A The Wrong – New Digital Art Biennale considerada uma das maiores e mais diversificadas bienais de arte e cultura digital realiza entre os dias 18 e 19 a “Subli_me Talks” com mesas redondas sobre o processo artístico e curatorial das embaixadas da Subli_me no Brasil e Homeostase e, também, sobre a arte e tecnologia no âmbito educacional e na economia criativa. O evento ocorre na EBANX com entrada gratuita.

Hoje, com o tema, “Conectando a The Wrong: Uma conversa entre artistas e curadores sobre processos artísticos e curatoriais das embaixadas Subli_me e Homeostase”, participam, o mestre em crítica de arte e arquitetura, Guilherme Brandão, a curadora, pesquisadora e produtora, Júlia Borges Araña, o artista visual, psicanalista e escritor, Guilherme Zawa e a artista visual, Sayuri Kashimura, com mediação de Flávio Carvalho, responsável pela curadoria da The Wrong em Curitiba.

Amanhã, com o tema “Como a arte e tecnologia se desenvolvem na educação e na economia criativa?” participam, a doutora em Comunicação Social e artista multimídia, Ana Lesnovski, o comunicador e designer gráfico, Castro Pizzano, aIdealizadora e head de comunicação do Festival Subtropikal de criatividade urbana, Bruna Calegari, com a mediação da mestranda na área de Mediações e Culturas do Programa de Sociedade e Tecnologia da UTFPR, Shana Lima.



Serviço

The Wrong – New Digital Art Biennale

Quando: Hoje e amanhã, às 19:30

Onde: EBANX - Rua Mal. Deodoro, 630 - Centro, Curitiba - PR

Quanto: Entrada Gratuita mediante retirada de ingresso