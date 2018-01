Esturrilho: “A canção tenta escrachar o modo preconceituoso com que a elite trata as classes mais populares” (foto: Divulgação)

Hoje, o diretor, produtor e compositor Adriano Esturilho lança o primeiro clipe de seu novo projeto musical, ‘Estu! Subtropical’, e reúne todos esses personagens no vídeo. Trata-se da música ‘Verbo’ que, apesar de ter sido composta em 2010, tornou-se ainda mais atual nos últimos meses de embate político entre a população brasileira. “Com ironia e sarcasmo, a canção tenta escancarar e escrachar o modo preconceituoso com que a elite política, econômica e midiática trata as classes mais populares por meio do seu discurso conservador e que é retratado na letra da canção”, explica Esturilho.

Usando uma linguagem alegórica, o diretor Thiago Benitez mistura personagens do “universo coxinha”, tanto fictícios como reais, que são apresentados no clipe por meio de GIFs e imagens de arquivo. “O Thiago dá alguns ‘nomes aos bois’ e busca contextualizar essa crítica aos nossos dias com imagens de políticos e celebridades que se encaixam nessa visão moralista. O clipe também tenta mostrar como estes tempos de ‘guerra política entre coxinhas e mortadelas’ pode tornar tudo isso ainda mais grave”, complementa. Assim, por exemplo, um pastor estereotipado e um típico torcedor “estilo CBF” se misturam com imagens que remetem ao ex-deputado Eduardo Cunha, ao presidente Michel Temer, ao deputado Jair Bolsonaro, ao bispo Edir Macedo e ao apresentador Silvio Santos, entre outros. Os ex-presidentes Fernando Henrique e Lula também são mencionados, em uma crítica aos nossos tempos de “Fla-Flu político”.

A música se encaixa no que Esturilho chama de “canções em tempos de golpe”, mote muito presente em suas letras e que ainda deve render mais frutos. O clipe estará disponível na manhã desta quinta-feira (18) no canal oficial do artista no YouTube (www.youtube.com/esturilho).

Equipe na gravação do clipe: estreia hoje pelo YouTube

Sobre

O projeto ‘Estu! Subtropical’

A música ‘Verbo’ faz parte do projeto ‘Estu! Subtropical’, CD lançado em 2016. O trabalho é uma parceria de Esturilho com o músico e produtor musical Eugênio Fim e apresenta uma mescla de Rock Tropicalista, Música Eletrônica e ruídos com referências às décadas de 1980/90.

Gravado nos estúdios AudioStamp e TI Artes, com produção de Eugênio Fim, o CD conta com a participação de vários convidados especiais. Entre eles, estão o baterista Endrigo Bettega e a vocalista da Banda Mais Bonita da Cidade, Uyara Torrente.

Nas 14 faixas do CD, Esturilho usa os conceitos de “plagicombinação” e da “técnica do arrastão”, que também fazem parte de seus outros trabalhos com poesia, teatro, cinema e literatura. Assim, as letras e/ou músicas foram criadas a partir da mistura de materiais preexistentes. São citações de frases, riffs, ditos populares, paródias, paráfrases, samplers, colagens, ritmos, artistas e pensadores. A inspiração maior vem do cantor, instrumentista e compositor baiano Tom Zé.

Serviço

O quê: lançamento do clipe da música “Verbo”, do artista curitibano Adriano Esturilho, que tem a direção de Thiago Benites

Quando: hoje

Onde: canal oficial de Adriano Esturilho no YouTube