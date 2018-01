Defesa Civil está sob 'alerta laranja' para mais tempestades em Curitiba

Chuva provocou estragos (foto: Franklin de Freitas)

O alerta sobre o risco de tempestades para o Paraná, principalmente na região leste, onde está Curitiba, deixa as equipes da Defesa Civil do Estado e do Município em estado de prontidão, ao menos, até a tarde de hoje. Ontem o Instituto Nacional Meteorologia emitiu o alerta laranja, um abaixo do vermelho, que é alerta máximo. O alerta abrangia a noite de ontem e o dia de hoje.

As condições são favoráveis a fortes pancadas de chuvas, mas isoladas e com menor persistência à chuva registrada na noite desta terça-feira, 16. Em todo o Paraná, 2.966 pessoas foram afetadas de acordo com o relatório da Defesa Civil do Estado. Os municípios mais prejudicados foram Matinhos (2.530 afetadas), Paranaguá (310) e Guaratuba (40).

Em Curitiba uma pessoa morreu ao tentar atravessar a ponte de um rio que havia transbordado e houve vários pontos de alagamento nos bairros Alto da Glória, Água Verde, Santa Quitéria, CIC e Vila Torres. Segundo o coordenador de Projetos da Defesa Civil de Curitiba, Marcelo Santos, na Vila Torres houve o destelhamento de uma casa.

Ainda em Curitiba também foram registradas nove quedas de árvore, das quais sete causaram bloqueios. Todas já foram retiradas por equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Para hoje a nebulosidade segue variável sobre o Paraná, tem regiões onde o sol aparece com poucas nuvens e outros setores onde a nebulosidade persiste ao longo do dia. As chuvas também ocorrem em vários municípios do Estado, mas de forma mais irregular em sua distribuição espacial. Mesmo assim as temperaturas se elevaram no Paraná. O calor deve ser grande principalmente nas regiões noroeste e no litoral. “Mas chuvas tão intensas e persistentes como as da última terça-feira, não devem ocorrer”, afirma a meteorologista do Simepar, Ana Beatriz Porto da Silva. Em Curitiba o dia começa com 16º e a máxima deve ser de 25º. Em Paranavaí deve ser registrada a máxima do Estado com 33º

Região metropolitana

Em São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), moradores também afirmaram que houve alagamentos.