Nossa feira está suspensa em cinco locais

A chuva que provocou alagamentos em Curitiba nesta última terça-feira, 16, danificou as tendas do Programa Nossa Feira que estavam montadas no bairro São Braz. Por conta dos estragos as feiras ficarão suspensas até o dia 29 de janeiro, segundo as informações repassadas pela assessoria da Prefeitura de Curitiba.

Com isso ficam suspensas as feiras de cinco pontos. A medida aferta a feira das segundas do Centro (Praça 19 de dezembro lateral da Rua Paula Gomes), das terças do São Braz (Rua Brasílio José Betezek, entre a Antonio Escorsin e Juruaçu), das quartas no Barreirinha (Avenida Anita Garibaldi, no estacionamento do Parque Barreirinha), das quintas da Vila Lindóia ( na avenida Conde dos Arcos, entre a Santa Bernadete e Galileu Galilei) e sextas no Boa Vista (Rua Jorge Barbosa entre Anita Garibaldi e Afredo Werkelin).

Os pontos do Programa são administrados pela Cooperativa Agrícola Familiar de Colombo, (Coocol), com sede no município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O Nossa Feira é um programa da Secretaria Municipal de Abastecimento de Curitiba. O principal diferencial é a comercialização de frutas e hortaliças a preço único por quilo, com o seu valor definido pela Administração, no mínimo 40% mais barato que a média de varejo, comercializadas diretamente por cooperativas de agricultores familiares, sistema semelhante ao utilizado no Programa Sacolão da Família. O Nossa Feira possui 15 pontos.

Serviço

Nossa Feira Centro

Praça 19 de dezembro lateral da