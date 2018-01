A Nexa, nova marca da Votorantim Metais, abre inscrições para o Mining Lab 2, programa de apoio a empreendedores e ao desenvolvimento de inovações tecnológicas para as áreas de mineração e metalurgia. A segunda edição do programa vai selecionar os melhores projetos apresentados nas áreas de automação, Internet das Coisas/TI, logística, economia circular e concentração mineral. Desenvolvido em parceria com a aceleradora Techmall, o Mining Lab 2 vai contar com investimento total de US$ 2,4 milhões sem exigência de contrapartida societária nas start-ups.

Gilette em casa

Gillette, marca líder no mercado mundial de lâminas, lança o Gillette Club – o clube de compras que entrega Gillette que existe na sua casa, com frete grátis. O primeiro clube de assinaturas da América Latina é uma expansão do projeto-piloto testado em São Paulo, que agora atenderá os consumidores de todo o país em plataforma própria e sem cobrança de frete. “Somos líder de mercado e nosso produto está presente em mais de 77% dos lares do Brasil, mas o consumidor está mudando seus hábitos de compra e temos de protagonizar na forma de disponibilizar conveniência para ele. Sabemos que o consumidor busca conveniência no seu dia a dia, e isso significa poder comprar um produto de sua preferência na hora em que ele desejar e ainda recebê-lo em casa. Sabemos também que, muitas vezes, quando a compra de lâminas é feita por uma mulher, ela nem sempre se sente preparada para escolher a melhor opção para ele, e a compra on-line ajuda nessa decisão” – comenta Juliana Moretti – Diretora de Marketing de Gillette no Brasil.

Rodízio de delícias

Andréa Moritz, que comanda a Madame Josefina, lançou um rodízio de brigadeiros que inclui mais de 60 sabores diferentes e duas sobremesas. A cada domingo, são escolhidos 20 sabores para o rodízio, que vão muito além dos tradicionais, a confeiteira criou as mini delícias de parmesão, cerveja, maça verde, camomila, whisky, batida de coco, champagne, rum, caipirinha, wasabi (raiz forte oriental), indiano (canela e especiarias), entre outros. Esse banquete custa R$34,90 por pessoa para adultos, e R$19,90 para crianças de 5 a 10 anos de idade. Funciona somente aos domingos, das 13h às 19h, no Batel Food Center, que fica na Avenida Vicente Machado, 984.

Mulheres

O Santander, em conjunto com a Anderson School of Management da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), abre inscrições para os Programas W30 e W50. Exclusivos para a capacitação do público feminino, os cursos trazem conteúdo focado na liderança em meio acadêmico e empresarial e visam desenvolver o autoconhecimento, valorizar a diversidade de estilos de liderança, além de criar uma rede de relacionamento entre mentores.

Idiomas

A Wizard by Pearson está entre as 10 principais franquias do Brasil segundo o ranking divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) na última semana com as 50 maiores do país. Em 9º posição na classificação geral, duas posições acima de 2016, a marca passa para a 1ª colocação quando se trata do segmento escola de idiomas. O Yázigi, outra franquia de ensino de idiomas da Pearson, também aparece no ranking na 5ª posição no setor de idiomas, em 49º no ranking geral.

* Quem ainda não decidiu onde levar as crianças no último fim de semana do mês, pode conferir os eventos gratuitos da Livraria Cultura do Shopping Curitiba. No sábado (27/01), os pequenos vão se divertir em uma tarde de jogos com a Grow Brinquedos e no domingo (28/01), é a vez de soltar a imaginação e inventar histórias com o jogo Historiando, da Araquarela Brinquedos.