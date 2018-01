MP e Polícia suspendem quatro organizadas do Flamengo após barbárie no Maracanã

LÉO BURLÃ, PEDRO IVO ALMEIDA E VINÍCIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Não passou batida a barbárie promovida por algumas torcidas organizadas do Flamengo antes, durante e depois da final entre o Rubro-negro e Independiente, pela Copa Sul-Americana. O Ministério Público e o Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE) decidiram pela suspensão administrativa de 60 dias pafa as facções Raça Rubro-Negra, Urubuzada, Império Rubro-Negro e Fla-Manguaça. Todas já passam a ter limitações a partir desta quarta-feira, data da partida contra o Volta Redonda, pela estreia do Campeonato Carioca. Comandante do GEP, o major Silvio Luiz explicou à reportagem como se dará a punição: "Tiramos materiais, bateria, faixas, bandeiras e coisas desse tipo. Não proibimos de entrar com camisa até para podermos identificar quem comete os atos. Só a Justiça pode impedir de entrarem dessa maneira depois", disse o oficial. Silvio Luiz diz que as restrições foram adotadas após uma análise criteriosa dos fatos, tendo como base provas materiais. "Definimos por suspender por conta da confusão na Copa Sul-Americana. Eles promoveram a desordem com roubos, saques, brigas e muita violência. Tudo comprovado com images de foros e vídeos", completou.