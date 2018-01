Com 25 opções, oficinas de férias vão até 4 de fevereiro

Ciranda – Dança com bebês: há 25 opções de oficinas (foto: Franklin de Freitas)

A temporada de férias da Caixa Cultural de Curitiba foi aberta ontem com a Oficina Ciranda – Dança com bebês. A programação segue até 4 de fevereiro. São 25 oficinas ao todos que serão oferecidas à comunidade gratuitamente, no projeto Gente Arteira. Em algumas oficinas, a inscrição pode ser feita no local, por ordem de chegada. A maioria das oficinas oferece 15, 20 ou 25 vagas. Todas as oficinas são realizadas na sede da Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro) ou têm início a partir desse local.