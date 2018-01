Esquema de segurança para o Carnaval em Curitiba está definido

O prefeito Rafael Greca recebeu, ontem, o secretário de Estado de Segurança Pública, Wagner Mesquita, e o secretário municipal de Defesa Social, Guilherme Rangel, para definir o esquema de segurança para o período de carnaval. O pré-carnaval começa no próximo domingo, nas Ruínas de São Francisco. O esquema de segurança permanece reforçado durante todo carnaval. “A sintonia da Defesa Social da Prefeitura com a Secretaria de Segurança do Estado é o fator de sucesso na atual política de segurança pública da cidade”, disse Greca. O encontro também contou com a presença do secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur.