Secretário da Cultura será investigado após vazamento de áudio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Controladoria Geral do Município abriu nesta quarta (17) sindicância sobre denúncias que envolvem um áudio gravado por uma assessora da Secretaria Municipal de Cultura, Lara Pinheiro. O secretário André Sturm também está sendo investigado, segundo informou nota do órgão da prefeitura. Na conversa, gravada sem o conhecimento do secretário, em novembro, Lara e Sturm trocam ofensas e ele diz que ela será exonerada. Ela pergunta se será demitida porque "não quis dar" para ele, durante uma viagem ao Canadá, que Sturm hoje afirma ter ocorrido a trabalho. No áudio, ele responde "se eu quisesse te comer, eu teria tomado iniciativas anteriores, não teria te levado ao Canadá". Lara ainda não deixou o cargo. O áudio se tornou público nesta terça (16). "O próprio secretário de Cultura também solicitou tal procedimento", diz a nota, sobre a abertura da sindicância.