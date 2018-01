Doria aumenta mais uma vez idade permitida para carros de aplicativos

FABRÍCIO LOBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após pressão de motoristas de aplicativos, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), aumentou mais uma vez a idade permitida para certos veículos de serviços como Uber e similares. O prefeito, porém, disse que essa é a última alteração nas novas regras para motoristas e empresas de transporte por aplicativos na cidade. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (17), após uma manifestação dos motoristas ocorrida em frente à sede da Prefeitura de São Paulo. Pela nova decisão, os motoristas que tenham cadastros nos aplicativos anteriores à data de 6 de julho de 2017 poderão trabalhar em São Paulo com carro de até sete anos e meio de idade. Na última semana, Doria já havia estendido essa regra de 5 para 7 anos, após pressão. Para todos os motoristas cadastrados a partir de julho, vale o limite de cinco anos de fabricação dos veículos. Na semana anterior, Doria também havia cedido e dado mais prazos para que os motoristas submetessem seus carros à inspeção dos aplicativos. Ele também havia permitido que o curso, que passa a ser obrigatório, não precisasse ter uma fase de aulas presenciais. As novas regras para aplicativos começaram a valer na última quarta-feira (10) e determinam que motoristas terão que fazer cursos preparatórios, obedecer regras de etiqueta e até de vestimenta e submeter seus veículos a uma inspeção nos aplicativos em que trabalham. Os motoristas chegaram a pedir que a idade máxima dos carros fosse estendida até dez anos, como ocorre com táxis e vans escolares. A prefeitura, porém, sustenta que estes veículos há anos já passam por uma inspeção muito mais rigorosa do que a exigida dos veículos de aplicativos. Os motoristas presentes à reunião dizem que continuarão pressionando para que sejam permitidos carros com mais de sete anos.