São José dos Pinhais inicia fiscalização de transporte escolar

Pátio da Divisão de Transportes: vans escolares são avaliadas (foto: Rafael Nunes/SMCSA)

Entre os dias 31 de janeiro e 9 de fevereiro, a Divisão de Transportes de São José dos Pinhais irá realizar vistorias para renovação das licenças de tráfego nos transportes escolares do Município, tanto dos condutores autônomos quanto de empresas cujo ramo de atuação seja o transporte escolar. O objetivo dessa ação, que faz parte do calendário semestral da Secretaria de Transporte e Trânsito, é garantir a segurança das crianças transportadas.

Tais vistorias são previstas pelo Governo Federal por meio do Código Brasileiro de Trânsito, que estipula alguns itens necessários para quem atua como condutor de transporte escolar e que devem ser vistoriados. Segundo Miguel Ferreira de Paula, secretário de Transporte e Trânsito, é importante que os pais estejam atentos à itens essenciais na hora de contratar o serviço. “Um automóvel devidamente vistoriado, com o selo de aprovação, com os documentos e com a mecânica em dia, é a garantia de que está apto para oferecer um serviço de qualidade e com segurança”, explica.

Depois da fiscalização, os automóveis recebem dois adesivos: um no pára-brisa; que contém o número da licença de atuação, a placa do veículo, a especificação e a categoria; e outro de 15x25cm com a palavra “VISTORIADO”; que é colocado na lateral direita próximo á porta de entrada do veículo.

Eloi Krama, servidor da Divisão de Transportes afirma que também é importante estabelecer, na hora de contratar um serviço de transporte, as obrigações, tanto do contratado quanto do contratante.