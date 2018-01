A partir desta semana, os Correios começam a enviar as guias de pagamento para quem pagou a taxa de coleta de lixo em 2017 à vista. Para quem optou por pagar a taxa de maneira parcelada no ano passado (via conta de água), desta vez o valor total passa a ser dividido em 12 parcelas. É preciso destacar que, independente se o pagamento é à vista ou parcelado, o valor da taxa não muda; também não há desconto ou juros.

Para quem pagou à vista em 2017 e agora prefere parcelar o pagamento basta desconsiderar a guia de pagamento a ser recebido via Correios, com o 1º vencimento em 20/02/18. Desta forma, o valor será automaticamente parcelado em 10 vezes na conta de água. Já para quem parcelou em 2017 e agora quer pagar à vista é preciso solicitar a alteração diretamente no Espaço Cidadão da Prefeitura (Rua Pedro Druszcz, 111, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h).