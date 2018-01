O prefeito de Campina Grande do Sul, Bihl Zanetti, foi recebido com uma excelente notícia na Fomento Paraná ontem. O Ministério das Cidades selecionou dois projetos encaminhados pela Fomento Paraná para pavimentação de vias urbanas do município com recursos do programa Avançar Cidades.

Os recursos deste programa são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e somam R$ 5,3 milhões. O investimento será aplicado na pavimentação de diversas ruas da região do Jardim Paulista, onde vivem mais de 30 mil pessoas.

Para este projeto, o município conta ainda com outros R$ 3,3 milhões em recursos do Sistema de Financiamento aos Municípios, da Fomento Paraná, que já estão aprovados e devem ser contratados nos próximos meses.

A parceria entre a Fomento Paraná e Campina Grande do Sul é antiga. O município contratou R$ 6,7 milhões em financiamentos desde 2011 e foi um dos primeiros a receber recursos da linha FGTS Pró-Transporte.

“Com esses projetos de financiamentos aprovados devemos chegar a 90% de pavimentação dos bairros das ruas ao redor do Jardim Paulista”, explicou Zanetti. “Nosso município tem sido sempre muito bem atendido pela Fomento Paraná, que possui uma equipe técnica responsável e ágil. Isso nos permite avançar rapidamente nas questões de infraestrutura urbana e melhorar a qualidade de vida de toda a população. Estão de parabéns o Governo e a Fomento Paraná.”

SETOR PÚBLICO — A Fomento Paraná é uma instituição financeira do Governo do Estado. Desde 2011 a empresa já contratou R$ 1,471 bilhão em operações do setor público, para apoiar projetos de desenvolvimento dos municípios paranaenses, especialmente nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana. Somente em 2017 foram contratados R$ 212 milhões para esse tipo de investimento.

As operações do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM) são realizados pela Fomento Paraná, como agente financeiro, em parceria com o serviço social autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, que atua como agente técnico-operacional dos projetos.