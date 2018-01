Sala do empreendedor orienta empresários a se formalizar

A Sala do Empreendedor de Pinhais orienta que os Microempreendedores Individuais (MEI) com guia mensal (DAS) com pagamentos pendentes regularizem a situação até a próxima terça-feira, dia 23 de janeiro. Caso não o façam antes desse período, podem ter o cadastro cancelado em definitivo. Mais informações na Sala do Empreendedor de Pinhais localizada no Centro de Empreendedorismo e Artesanato (CEART), que fica na Avenida Ayrton Senna da Silva, 2842, bairro Estância Pinhais. Telefone (41) 3901-5825.