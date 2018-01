CET culpa furtos por falhas em semáforos

DHIEGO MAIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desta vez, a culpa não é da chuva e da falta de contrato de manutenção. Os apagões registrados nos semáforos do centro de São Paulo, segundo a gestão João Doria (PSDB), são resultado da "vandalização" e dos furtos. "Desde o Natal, houve um incremento na vandalização de semáforos do centro nunca antes vista", diz João Octaviano Machado Neto, presidente da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), órgão responsável, entre outros serviços, pela gestão da sinalização semafórica da capital. Segundo a CET, de 24 de dezembro a 14 de janeiro, 38 semáforos foram vandalizados nos cruzamentos da região. A manutenção semafórica é feita pelas empresas Arc, Serttel e Meng desde o meio de 2017. Antes da licitação ser concluída pela gestão Doria, a capital foi tomada por cones devido falhas no funcionamento dos equipamentos -causadas pela chuva, furtos e falta de manutenção. Agora, segundo Neto, as falhas são resultado dos furtos de fios de cobre -produto cobiçado no mercado de reciclados. "Eles destroem as caixas de controle, furtam fios e ateiam até fogo", diz. Os equipamentos mais atacados estão em cruzamentos movimentados, com grande circulação de gente durante o dia, mas, que à noite ficam às moscas. A CET avalia que a dispersão da cracolândia pelo centro piorou a situação. "São casos que complicam muito o trânsito porque o conserto demora entre 24 e 36 horas para ser concluído", afirma Neto. Para dificultar as depredações, a CET tem reforçado e erguido a três metros do chão toda a central de controle dos equipamentos. No ano passado, a capital paulista contabilizou 761 ocorrências de semáforos atacados, alta de 9,81% em relação ao ano anterior. A reportagem enviou para a secretaria de Segurança Pública da gestão Geraldo Alckmin (PSDB) os 38 pontos vandalizados no centro. A pasta diz que no período há dois registros. Nenhuma caso de vandalismo com os dados passados pela reportagem foi localizado. Os casos estão sendo investigados pelo 3º DP (Campos Elíseos).