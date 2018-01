São Caetano perde para o Ituano na volta à elite paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Caetano não foi bem no jogo que marcou seu retorno à primeira divisão do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (17), a equipe do ABC perdeu para o Ituano por 3 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Igor e Sidnei abriram vantagem de 2 a 0 para o time da casa no primeiro tempo. Na etapa final, Carlão marcou para o São Caetano, mas a reação parou aí. Claudinho decretou o triunfo do Ituano por 3 a 1. O São Caetano foi rebaixado em 2013 e disputou as últimas quatro temporadas na Série A-2 do Estadual. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino começou bem a disputa do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Jorge Ismael de Biasi, a equipe derrotou o Mirassol por 3 a 1, nesta quarta-feira (17). Safira abriu o placar para o Novorizontino no primeiro tempo, aproveitando rebote do goleiro. O Mirassol ainda chegou ao empate, com Paulinho, antes do intervalo. Na etapa final, Juninho e Cléo Silva garantiram o triunfo do time da casa. O Novorizontino tenta repetir o feito de 2017, quando chegou à fase de mata-mata. Na ocasião, foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No jogo de abertura do Campeonato Paulista, Red Bull e Ferroviária empataram por 0 a 0, na tarde desta quarta-feira (17), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Red Bull teve o meio-campista Rodrigo Andrade expulso no segundo tempo, mas isso não atrapalhou o time de Campinas, que ainda criou boas oportunidades para marcar. Tanto Red Bull quanto Ferroviária tentam apagar a campanha ruim no Paulista de 2017, quando só escaparam do rebaixamento nas rodadas finais.