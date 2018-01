Justiça mantém Scarpa no Palmeiras, e Fluminense sofre nova derrota nos tribunais

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense sofreu nova derrota nos tribunais nesta quarta-feira. O desembargador Alvaro Luiz Carvalho Moreia negou recurso do clube tricolor e, desta forma, mantém Gustavo Scarpa no Palmeiras. No despacho, o desembargador indeferiu o agravo interno interposto pelo time carioca. Ele deu oito dias de prazo para Scarpa se manifestar sobre a decisão (tomar conhecimento) e outros 30 ao Ministério Público do Trabalho para dar o seu parecer sobre o caso. O Fluminense havia entrado com recurso na Justiça para tentar reverter a decisão do mesmo desembargador na segunda-feira. A situação vai se complicando a cada dia, mas o clube mantém otimismo em reverter a situação.