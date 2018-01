Ronaldinho agradece em texto emotivo após aposentadoria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A aposentadoria de Ronaldinho Gaúcho já era oficial, mas ainda faltavam as palavras do Bruxo. Na noite desta quarta-feira (17), o agora ex-jogador publicou uma bonita mensagem para se despedir do esporte que o consagrou. "Por enquanto, aqui vai meu muito obrigado [Ronaldinho usou um emoji de bola de futebol para agradecer a ela]. Aquela frase famosa 'gracias vieja' por ser a minha fonte de inspiração por tanto tempo e companheira de muitas vitórias! Obrigado a todos pelas mensagens e carinho! Um abraço forte, fui muito feliz fazendo deste esporte a minha vida e profissão", escreveu o craque em sua conta do Instagram. Como era de se esperar, dada a idolatria que gira em torno de Ronaldinho no mundo inteiro, o post viralizou em questão de pouquíssimos minutos. O brasileiro prometeu fazer um anúncio relacionado à aposentadoria em março deste ano. De acordo com Assis, irmão e empresário do ex-atleta, a ideia é que a despedida aconteça após a Copa do Mundo deste ano. Assis, contudo, afirma que ainda não há nada oficial em relação ao último jogo do meia. Após o anúncio da aposentadoria de Ronaldinho Gaúcho, jogadores e entidades do futebol do mundo inteiro prestaram homenagens ao brasileiro. Pelé foi um deles, assim como Neymar e o argentino Lionel Messi, um "pupilo" do agora ex-jogador durante o período em que atuaram no Barcelona. O atacante do PSG exaltou as habilidades do compatriota. "Que honra fazer parte da sua história. Sempre vou me lembrar da sua alegria em campo, você deixou um legado que dificilmente será batido no futebol arte", disse Neymar. Tão logo foi anunciada a aposentadoria, as histórias do craque começaram a ressurgir. Pessoas que conviveram com o meia-atacante relembram causos até incomuns das passagens de R10, especialmente durante os anos em que brilhou no Barcelona. Roupeiro do clube catalão durante anos, Txema Corbella contou um hábito peculiar do brasileiro. "Ronaldinho, depois de uma boa partida, quando o corpo estava relaxado, gostava de fumar um bom charuto, fumar um Cohiba [tradicional marca de charutos cubanos]", contou o ex-roupeiro do Barcelona, em entrevista concedida à rádio Cadena Ser. De acordo com o antigo profissional do clube, o hábito do charuto se tornou uma tradição de Ronaldinho. Boa atuação, um "cubano" na mão. Aliás, a postura do craque brasileiro nos vestiários do Barcelona foi elogiada pelo profissional, especialmente pelo tratamento dado a um Lionel Messi em início de carreira. Leia a mensagem na íntegra: "Obrigado, Sr. meu Deus, por esta vida que me deste, família, amigos e minha primeira profissão. Após quase três décadas dedicadas ao futebol, me despeço do meu maior sonho, sonho realizado. Fiz o que mais amei profissionalmente por 20 anos, e 10 como formação de base. Vivi intensamente este sonho de criança, cada instante, viagens, vitórias, derrotas, a resenha, hino nacional, a caminhada no túnel, vestiário, entrada em campo, as chuteiras que usei, as bolas boas e ruins, homenagens que ganhei, os craques que joguei, os que admirei e joguei e os que só joguei no play, mas admiro até hoje! Enfim tudo foi incrível!!! Meu pai e minha família me apoiaram muito pra chegar até aqui, foi um trabalho em equipe. Chegamos ao fim da primeira etapa com uma história bonita pra contar Vocês me conhecem, e sabem bem que sou tímido e não tenho o costume de falar muito, mas tenho que dizer a vocês muito obrigado, de coração, de alma lavada, pois fiz o que amo com a ajuda de todos, treinadores, preparadores, comissões inteiras, dirigentes, torcida a favor e contra, o motorista do ônibus, o roupeiro, o gandula, o árbitro e a imprensa. Obrigado, construímos juntos esta história, sem vocês nada seria possível No mês de março faremos um anúncio de como será esta despedida e os próximos passos. Por enquanto, aqui vai meu muito obrigado [Ronaldinho usou um emoji de bola de futebol para agradecer a ela]. Aquela frase famosa "gracias vieja" por ser a minha fonte de inspiração por tanto tempo e companheira de muitas vitórias!!! Obrigado a todos pelas mensagens e carinho!!! Um abraço forte, fui muito feliz fazendo deste esporte a minha vida e profissão."