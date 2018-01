Ronaldinho diz que se despede do futebol com sonho de criança realizado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho falou pela primeira vez sobre a aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (17) à noite. O anúncio de que o ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira havia se despedido do futebol foi feito na terça (16) por seu irmão e empresário, Roberto de Assis Moreira. Em um texto postado no Instagram, Ronaldinho agradeceu as homenagens que recebeu de ídolos do futebol e de fãs do esporte. Ele não jogava uma partida profissional desde 29 de setembro de 2015, quando defendeu o Fluminense numa vitória por 2 a 0 contra o Goiás, no Maracanã. "Após quase três décadas dedicadas ao futebol, me despeço do meu maior sonho. Sonho realizado. Fiz o que mais amei profissionalmente por 20 anos, e [mais] dez como formação de base", disse o agora ex-atleta. "Tudo foi incrível. Meu pai e minha família me apoiaram muito para chegar até aqui. Foi um trabalho em equipe. Chegamos ao fim da primeira etapa com uma história bonita pra contar", afirmou. Ronaldinho disse que detalhará a partir de março os eventos que marcarão sua despedida do futebol. Ele já vinha se dedicando a partidas de exibição nos últimos anos. "Por enquanto, aqui vai meu muito obrigado. Aquela frase famosa: "gracias, vieja", por ser a minha fonte de inspiração por tanto tempo e [aos] companheiros de muitas vitórias. Obrigado a todos pelas mensagens e carinho", disse Ronaldinho. "Fui muito feliz fazendo deste esporte a minha vida e profissão".