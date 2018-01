Fred passa em branco, mas Cruzeiro bate Tupi em estreia no Mineiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de 40 mil torcedores estiveram no Mineirão para acompanhar a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, diante do Tupi. A equipe de Mano Menezes venceu por 2 a 0, mas Fred, a grande contratação do ano para o clube, não balançou as redes. Essa foi a primeira vez que Fred passou em branco em uma estreia. Nas ocasiões anteriores, o centroavante sempre fez gols. Foi assim por América-MG, Cruzeiro, Lyon, da França, Fluminense e Atlético-MG. Nesta quarta-feira, o veterano atacante não conseguiu fazer o gol que tanto esperava. Mas não faltou chance. A melhor foi logo aos 8 minutos, após passe de Robinho que deixou Fred sem goleiro, mas o centroavante não acertou a bola em cheio. Na segunda, na etapa final, Fred ficou na frente do goleiro Vilar, mas chutou para fora. Os gols do triunfo celeste foram marcados por Robinho e Rafinha, ambos no segundo tempo. Mais do que o triunfo, a maneira como o Cruzeiro construiu o resultado foi o que mais animou os cruzeirenses. Apesar de apenas duas semanas de trabalho, a equipe celeste apresentou intensidade e ótima troca de passes no ataque. Um ótimo início de quem tanto se espera nesta temporada. Um dos destaques da partida foi o meia Rafinha. Depois de se tornar destaque do Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro, ele manteve o nível neste primeiro jogo de 2018. Diante do Tupi, além de fazer um dos gols, de letra, Rafinha participou bastante do jogo, quase sempre procurando por Fred. Foi dele a jogada do primeiro gol. Nesta quarta, o Cruzeiro completou a segunda semana desde que retornou das férias. Apesar do tempo curto para treinar e preparar o time, o técnico Mano Menezes conseguiu mandar a campo uma equipe que mostrou bastante intensidade. Os primeiros 30 minutos foram de domínio absoluto do time cruzeirense, que chegou a ter mais de 70% de posse de bola. Apesar do volume de jogo e das chances criadas, não conseguiu abrir o placar na etapa inicial. No fim do primeiro tempo, o Cruzeiro perdeu a intensidade que havia mostrado nos primeiros 30 minutos. O intervalo fez muito bem ao time do técnico Mano Menezes. Na volta para a etapa complementar, a equipe voltou a mostrar muita velocidade na troca de passes e foi assim que construiu a vitória sobre o Tupi, com dois belos gols, marcados por Robinho e Rafinha. Em outros jogos da primeira rodada do Mineiro, o América-MG derrotou o Patrocinense por 2 a 1, o Tombense bateu o Villa Nova por 1 a 0, o Democrata perdeu em casa para a Caldense por 2 a 1, e o Uberlândia foi derrotado em seu estádio pelo URT por 2 a 0. CRUZEIRO Fabio; Lucas Romero, Léo, Murilo, Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho (Bruno Silva), Arrascaeta (Thiago Neves), Rafinha (Rafael Sóbis); Fred. T.: Mano Menzes TUPI Ricardo Vilar; Afonso, Sidimar, Wellington, Udson; Léo Costa, Francesco, Rodrigo Dias (João Vitor); Paulinho (Kalu), Rodrigo (Thiaguinho), Patrick. T.: Alexandre Barroso Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Murilo Francisco Júnior (MG) Cartões amarelos: Henrique e Murilo (Cruzeiro) Paulinho e Sidimar (Tupi) Gols: Robinho, aos 7min, e Rafinha, aos 15min do segundo tempo