Grêmio tem estreante expulso e cede empate ao São Luiz no final

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio estreou no Campeonato Gaúcho com empate e pode dizer que sai frustrado de Ijuí. Nesta quarta-feira (17), o time tricolor ficou no 1 a 1 com o São Luiz-RS. Os gols foram marcados por Matheus e Ronaldinho Gramadense. O Grêmio vencia uma partida que parecia sem sustos, mas teve Paulo Miranda expulso e sucumbiu à pressão do time mandante no final. A jornada poderia ter sido ainda pior. Depois do empate, Xuxa acertou um bonito chute, e a bola explodiu no travessão nos últimos segundos do duelo. Antes disso, o Grêmio tinha marcado cedo e controlado o jogo quase o tempo todo. O Grêmio começou o jogo sofrendo e suportou. O São Luiz-RS forçou a defesa do Tricolor com finalizações de média e longa distância e jogo aéreo. Depois do início de pressão, o time da casa arrefeceu, e os jovens gremistas agradeceram. Com um pouco mais de espaço, a qualidade pesou e apareceu aos 22min. Pepê deu início à jogada do gol que abriu o placar. Ele fez um bonito passe pelo alto para acionar Leonardo Gomes. O cruzamento do lateral terminou em gol de Matheus para o Grêmio. A ironia da etapa inicial foi a efetividade pelos lados. A maioria das jogadas foram pela esquerda, com auxílio do lateral Guilherme Guedes, mas foi pela direita que saiu o gol. Na primeira boa jogada pelo setor. Quando a vitória parecia assegurada, com o São Luiz sofrendo para criar no segundo tempo, o Grêmio vacilou. Paulo Miranda foi expulso por jogada violenta, e o Tricolor ficou exposto. Ronaldinho Gramadense empatou em jogada individual, que teve desvio no meio do caminho, e levou os donos da casa para o "abafa" depois. E por pouco não saiu o gol da virada. Em outros jogos da primeira rodada do Gaúcho, o Brasil derrotou o Juventude por 3 a 1, o Caxias bateu o Novo Hamburgo por 3 a 0, o São José superou o Cruzeiro por 2 a 1, e o São Paulo venceu o Avenida por 1 a 0. SÃO LUIZ-RS Jonatas; Thomas, Tairone, Ricardo, Márcio Goiano; Prill (Karl), Eder (Mikael), Ridiero, Luis Carlos; Xuxa, Michel (Ronaldinho Gramadense). T.: Paulo Henrique Marques GRÊMIO Bruno Grassi; Anderson (Leonardo Gomes), Paulo Miranda, Mendonça, Guilherme Guedes; Balbino, Ancheta (Thaciano), Matheus, Pepê, Lima (Lima); Isaque. T.: César Bueno Estádio: 19 de Outubro, em Ijuí (RS) Juiz: Jonathan Pinheiro Cartões amarelos: Eder, Luiz Carlos, Rudiero, Mikael (São Luiz); Paulo Miranda, Pepê (Grêmio) Cartão vermelho: Paulo Miranda (Grêmio) Gols: Matheus, aos 22min do primeiro tempo (Grêmio); Ronaldinho Gramadense, aos 46min do segundo tempo (São Luiz)