Em estreia de Rogério Ceni no Estadual, Fortaleza vence com quatro gols de Gustavo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni começou bem o Campeonato Cearense. Na noite desta quarta-feira (18), o Fortaleza atropelou o Uniclinic com facilidade por 4 a 0, no Presidente Vargas, com direito a quatro gols do ex-corintiano Gustavo. O centroavante de 23 anos abriu o placar logo aos 12min do primeiro tempo, com bom toque de cabeça, aproveitando cruzamento de Léo Natel, que chegou a ser treinado por Rogério Ceni no São Paulo em 2017. Gustavo ampliou aos 28min do primeiro tempo ao matar no peito, com categoria, e emendar o chute para o cantinho do gol. O ex-jogador do Corinthians ainda viria a marcar aos 40 e aos 44min do segundo tempo, antes de comemorar com dancinha em frente à torcida. Questionado sobre quem teve um dia melhor, entre ele e Neymar, Gustavo foi humilde. "Sem dúvida o Neymar. Mas fico mais feliz pela vitória. O grupo todo está de parabéns", disse o jogador ao Esporte Interativo antes de deixar o campo, sorridente. Ainda atrás de um recomeço para explorar seu potencial, o atleta aposta em Rogério Ceni e no Fortaleza para reencontrar o caminho dos gols em 2018. Foi uma ligação do treinador que fez com que ele tivesse certeza de que a capital cearense seria o destino ideal. "Os trabalhos do Rogério são diferentes e interessantes, são muito bons, curtos e intensos. É trabalho de time europeu mesmo. Não sei nem explicar, mas são muito diferentes, muito bons. Em nenhuma equipe que passei tive trabalhos assim. Ele é muito inteligente", elogiou o atacante.