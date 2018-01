MP pede transferência de Cabral para Curitiba

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) pediu a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para Curitiba devido a regalias e privilégios recebidos no sistema prisional fluminense –como a "sala de cinema" que foi instalada na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, zona norte do Rio, onde o exgovernador está preso.

Além de Cabral, a ação do MP-RJ pede o afastamento da cúpula da segurança do Estado e da prisão. São réus no processo o secretário estadual de Administração Penitenciária, Erir Ribeiro Costa Filho; o subsecretário adjunto de gestão operacional da Seap (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária), Sauler Antônio Sakalen; o diretor e o subdiretor da penitenciária Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), Alex Lima de Carvalho e Fernando Lima de Farias; o diretor e o subdiretor da Cadeia Pública José Frederico Marques (Cadeia Pública de Benfica), Fábio Ferraz Sodré e Nilton César Vieira da Silva.