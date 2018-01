Vecchio vai bem, mas Santos quer outro meia para vaga de Lucas Lima

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Emiliano Vecchio foi o escolhido do técnico Jair Ventura para iniciar a temporada 2018 como o substituto de Lucas Lima, que se transferiu para o Palmeiras. O camisa 20 foi bem e até "roubou a cena" ao comandar a maioria das jogadas santistas na vitória diante do Linense por 3 a 0, nesta quarta-feira (17), em Lins, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Vecchio deu uma bela assistência para Arthur Gomes abrir o marcador, roubou a bola para Rodrigão marcar o segundo e ainda iniciou a jogada do terceiro gol ao lançar Copete, que cruzou para Arthur Gomes fechar o placar. Apesar do bom desempenho, a diretoria santista negocia com "outro argentino" para a função de maestro do time. Trata-se do meia-atacante Lucas Zelarayán, do Tigres, do México. A reportagem apurou que a cúpula alvinegra avançou nas negociações após ver o River Plate, da Argentina, recuar na tentativa de contratar Zelarayán. O time de Buenos Aires era o principal concorrente do Santos pelo jogador. O Tigres pediu 5 milhões de euros (R$ 19,6 milhões) para liberar o jogador em definitivo, mas o Santos acredita que os mexicanos aceitam a proposta de empréstimo por uma temporada enviada nesta semana. Lucas Zelarayán não emplacou no Tigres em 2017. Foram 28 partidas disputadas e seis gols marcados. Por conta disso, ele pretende deixar o time mexicano. Além do argentino, o Santos tenta fechar a contratação de Gabigol. A reportagem apurou que o clube paulista aguarda apenas o atacante aceitar a redução salarial na Inter de Milão, da Itália, para concretizar o negócio. Hoje, Gabriel ganha cerca de R$ 1 milhão por mês. Se quiser voltar ao Santos, ele já sabe que perderá R$ 400 mil mensais, no mínimo. Até o momento, o Santos fechou a contratação de apenas dois jogadores: o lateral esquerdo Romário, ex-Ceará, que teve estreia discreta contra o Linense, e o atacante Eduardo Sasha, que desfalcou o time na estreia da temporada 2018 por questões físicas, e pode estrear contra o Bragantino na próxima segunda-feira (22).