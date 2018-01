Xuxa e Geovanna Tominaga ironizam frase de Suzana Vieira durante 'Dancing Brasil'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No palco de "Dancing Brasil", a ex-repórter do "Vídeo Show" Geovanna Tominaga ironizou um episódio marcante de sua carreira, envolvendo a atriz Suzana Vieira. A conversa aconteceu na estreia da terceira temporada do programa, nesta quarta-feira (17). Durante a apresentação da repórter como uma das competidoras da temporada, a apresentadora Xuxa foi quem relembrou a frase polêmica. "Desde os 12 anos, ela esteve em cartaz no teatro. Já comandou reality e foi repórter. O que a gente quer saber é se o nosso bailarino veterano teve paciência com quem está começando", disse, relembrando o fora de Suzana Vieira. O episódio em questão ocorreu em 2009, enquanto Tominaga entrevistava a atriz para o "Vídeo Show". Irritada com o ritmo da reportagem, Vieira tomou o microfone da mão da repórter. "Eu vou pegar o microfone dela porque não tenho paciência com quem está começando. Ela está começando e eu sou mais agitada", disse. A frase marcou a carreira de Tominaga, que respondeu Xuxa após sua apresentação. "Eu sei do trabalho lindo que ele [Teo, seu professor de dança] fez nas temporadas passadas. O Téo é super exigente e tem muita paciência com quem está começando", brincou ela. No Twitter, alguns internautas relembraram o caso com memes e gifs. "Tô morta com essa referência", disse uma internauta. "Que pisão foi esse, menina?", comentou outro telespectador, "Amei a Xuxa jogando os memes na roda". Giovanna está na TV desde nova, quando trabalho como assistente de palco de Angélica. Ela também é lembrada como uma das apresentadoras da "TV Globinho" e por seu trabalho como repórter no "Vídeo Show" e no "Mais Você". Fora da Globo desde 2014, a jornalista estreou em "Dancing Brasil" com uma coreografia de foxtrote que recebeu as melhores notas dos jurados.