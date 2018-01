Federer vence Struff sem sustos e vai à terceira fase em Melbourne

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Federer está na terceira rodada do Aberto da Austrália. Nesta quinta-feira (18), o tenista suíço conquistou sua segunda vitória no primeiro Grand Slam do ano ao bater Jan-Lennard Struff por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 7/6 (7/4). Federer, cabeça-de-chave número 2 na Austrália, quebrou Struff pela primeira vez no quinto game do primeiro set, abrindo 4 a 2 em seguida sem maiores dificuldades. O suíço aproveitou a vantagem adquirida para fechar a parcial em 6/4. O roteiro do segundo set foi semelhante. Federer quebrou Struff no sétimo game e aproveitou a vantagem para fechar a parcial em novo 6/4, encaminhando sua vitória. Struff chegou a assustar no terceiro set ao abrir 3 a 1. No entanto, Federer reagiu em seguida, empatou em 3 a 3 e levou o jogo para o tiebreak. No game decisivo, prevaleceu a categoria do suíço, que fez 6 a 4 e confirmou sua vitória. Na terceira rodada, Federer vai enfrentar o vencedor do duelo entre o francês Richard Gasquet, cabeça-de-chave número 29 do Grand Slam, e o italiano Lorenzo Sonego, que veio do qualifying. Compatriota de Federer, Stanislas Wawrinka não teve a mesma sorte. Também nesta quinta, o tenista perdeu para o americano Tennys Sandgren por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/4.