Homem morre atropelado por carreta a cem metros de passarela na BR-116

(foto: Divulgação/PRF)

Um homem ainda não identificado morreu atropelado ontem (17) por volta de 18h20 na BR-116, quilômetro 12, em Colombo, nas imediações do Clube Santa Mônica, na região metropolitana de Curitiba.

O acidente ocorreu na pista sentido Quatro Barras, a menos de cem metros de uma passarela para pedestres.

O veículo envolvido foi uma cegonha. Aos policiais rodoviários federais que atenderam o acidente, o motorista da carreta disse que nada pôde fazer para evitar o atropelamento.

O corpo foi encaminhado ao IML de Curitiba.





Em Campo Largo, outro caso

É o segundo caso de morte por atropelamento perto de passarelas na Grande Curitiba em pouco mais de 24 horas. Um homem de aproximadamente 30 anos morreu na noite de (16) em atropelamento no km 109 da BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), okl acidente ocorreu no quilômetro 109,5 da rodovia, na pista sentido Curitiba, a cerca de 100 metros de uma passarela. A equipe da PRF que atendeu a ocorrência não conseguiu apurar se a vítima tentava atravessar a BR, ou se foi atingida no acostamento. O motorista do veículo envolvido fugiu do local do acidente.