Marina Ruy Barbosa assume sobrenome do marido, Xandinho Negrão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Marina Ruy Barbosa, 22, decidiu adotar o sobrenome de seu marido, o empresário Xandinho Negrão, 32. Agora, em seu Twitter, a atriz aparece como Marina Ruy Barbosa Negrão. No dia 13 de janeiro, ela comentou a mudança no microblog. "Marina Ruy Barbosa Negrão, estava pensando... agora eu sou parente de dois autores, Benedito Ruy Barbosa e Walter Negrão", escreveu ela, se referindo aos novelistas. A atriz já esclareceu que não tem parentesco com Benedito, mas muitas pessoas ainda a nomeiam como neta do escritor. Independente da hereditariedade, Marina publicou, em dezembro de 2017, um livro próprio, intitulado "Inspirações". A atriz não informou se pretende ou não adotar o sobrenome do marido em seus documentos e em outras redes sociais. No Instagram e no Facebook, contas mais movimentadas, a atriz manteve o nome de solteira. Marina e Xandinho se casaram no dia 7 de outubro de 2017, em uma cerimônia realizada em Campinas (SP), onde a família do noivo mora. A festança contou com convidados famosos como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que foram padrinhos. Em 2018, Marina estreou no papel de Amália, em "Deus Salve o Rei", novela das 19h da Globo. Nas redes sociais a atuação da atriz e de sua colega de elenco Bruna Marquezine foram assunto. No dia 11 de janeiro, a atriz se envolveu em uma polêmica respondendo às críticas de sua personagem.