Revista diz que Fórmula 1 pode incluir corrida de rua no Vietnã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem da revista "Forbes", a Fórmula 1 pode adicionar um Grande Prêmio do Vietnã ao seu calendário. O anúncio oficial da nova prova pode ser realizado já nas próximas semanas. No início da semana, a Associação de Promotores da Fórmula 1, que conta com representantes dos 21 organizadores de provas do calendário, esteve reunida em Londres. Em seguida, membros da entidade jantaram com a cúpula da Liberty Media Corporation, dona da categoria. Segundo fonte ouvida pela "Forbes", as reuniões tiveram como pauta uma corrida de rua em Hanoi, capital do Vietnã. O país já se preparava para receber a categoria há anos, e autoridades locais já haviam tentado emplacar uma prova sob a gestão de Bernie Ecclestone. Um circuito chegou a ser projetado para a cidade de Ho Chi Minh em 2010, mas não saiu do papel. Por isso, a prova pode chegar ao Vietnã como uma corrida de rua.