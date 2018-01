Assaltantes invadem shopping de Curitiba e levam malotes de dinheiro

PM faz rondas na região (foto: Rede News 24 Horas)

Quatro homens encapuzados e e fortemente armados roubaram cerca de R$ 150 mil em malotes de um carro-forte dentro do Shopping Pinheirinho, na Av. Winston Churchill, na manhã desta quinta (18). Houve troca de tiros com a polícia e perseguição, mas a quadrilha fugiu.

O dinheiro roubado iria abastecer um caixa eletrônico no local. Pelas imagens das câmeras de segurança, o grupo fugiu com com um Fiat Toro, roubado no início do mês, e Renault Sandero.

A Polícia Militar (PM) faz cercos pela região.