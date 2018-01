Oficina de Música oferece aulas em todas as Regionais

(foto: SMCS)

Com atividades gratuitas em todas as Regionais Administrativas da cidade, a 35ª Oficina de Música de Curitiba reafirma seu compromisso com a descentralização. Serão ofertados cursos de musicalização, integrados ao programa MusicaR, para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. As inscrições estão abertas para as aulas. As Regionais recebem as matrículas até o preenchimento das vagas.

“A união entre a Oficina de Música e o programa MusicaR é uma prévia do que queremos realizar. Logo atingiremos toda a cidade com cursos durante o ano todo. Essa junção divulga o programa e garante o que desejamos: levar a Oficina para todos os cantos da cidade. Será pouco tempo, mas muito intenso”, garante Janete Andrade, coordenadora geral da Oficina de Música.

Com o tema ‘Música pela Paz’ e composições de Toquinho sobre os direitos das crianças, serão desenvolvidos conteúdos como o canto coral, percussão corporal, instrumentos musicalizadores, brincadeiras musicais, construção de instrumentos e apreciação musical ativa. O tema faz a ligação do repertório com o programa pedagógico aplicado nas 10 Regionais Administrativas por profissionais de alta qualificação e coordenação de Ângela Sasse, docente na Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e PUC-PR.

Os cursos têm duração de uma semana, e as Regionais foram divididas para receber as aulas no período da tarde, das 14h às 17h. A partir do dia 29 de janeiro até 2 de fevereiro, os cursos serão ministrados nos bairros do Boqueirão, Bairro Novo, Tatuquara, Portão e Matriz.

Na semana de 4 a 8 de fevereiro, serão realizados no Cajuru, Boa Vista, CIC, Pinheirinho e Santa Felicidade.

Não é necessário ter nenhuma experiência musical. Para participar basta ter vontade de colaborar nas dinâmicas e ações musicais. “No entanto, é preciso ter disponibilidade para participar das atividades, evitando faltas e atrasos”, conclui Janete.

A 35ª Oficina de Música de Curitiba será feita entre os dias 27 de janeiro a 8 de fevereiro. Outras informações e programação pelo site aqui.

Serviço:

29/01 a 02/02 das 14h às 17h

Ruas da Cidadania:

Matriz (41) 3313-5816

Boqueirão (41) 3313-5515

Portão (41) 3350-3965

Bairro Novo (41) 3289-4988

Tatuquara (41) 3265-4021

04/02 a 08/02 de 2018 das 14h às 17h

Ruas da Cidadania:

CIC (41) 3212-1523

Boa Vista (41) 3313-5685

Pinheirinho (41) 3313-5420

Cajuru (41) 3361-2302

Santa Felicidade (41) 3374-5018