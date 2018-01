Jogo das Estrelas da NBA terá show de Pharrell e Fergie no hino americano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A NBA anunciou nesta quinta-feira (18) as atrações musicais do Jogo das Estrelas de 2018, evento marcado para 18 de fevereiro, em Los Angeles. O show do intervalo ficará a cargo do superstar do pop Pharrell, enquanto a cantora Fergie vai cantar o hino nacional antes de a bola subir no Staples Center. Vencedor de 11 prêmios Grammy, Pharrell terá a companhia da banda N.E.R.D na apresentação já tradicional no All Star Game da NBA. No ano passado, por exemplo, John Legend realizou o show do intervalo. A votação popular para a seleção do time titular terminou na última segunda-feira (15), e a liga deve anunciar nas próximas horas os cinco selecionados do Leste e os cinco do Oeste. Na primeira parcial, o fenômeno grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, liderou com mais de 863 mil votos. O candidato a futuro astro da liga superou nomes como LeBron James (856 mil), do Cleveland Cavaliers, e Stephen Curry (735 mil), do Golden State Warriors.