Rogério 157 será transferido do Rio para presídio federal de Rondônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, será transferido para a Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Em dezembro do ano passado, o juízo da 20ª Vara Criminal da Capital já havia autorizado a transferência para um presídio federal pelo prazo inicial de 360 dias. Ele atualmente está no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio. No mesmo presídio está preso, desde 2011, o traficante Antonio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha. Os dois provocaram uma guerra pelo controle de venda dos pontos de venda de drogas na Rocinha, em setembro último. Houve necessidade de intervenção das Força Armadas, que ocupou a favela para dar tranquilidade aos moradores, que ficaram vários dias sem sair de casa, com medo das constantes troca de tiros entre as duas facções criminosas rivais. O pedido para que Rogério seja transferido para um presídio fora do Rio foi feito pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Ministério Público. A transferência agora ficará a cargo da secretaria e dos demais órgãos responsáveis. As informações são da Agência Brasil. Rogério 157 foi preso no dia 6 de dezembro do ano passado, pelas forças de segurança do Estado, na favela do Arará. Considerado um dos traficantes de drogas mais procurados da cidade, o traficante da favela da Rocinha, na zona sul, estava foragido e se escondendo em várias comunidades controladas pela facção criminosa a qual ele pertence.