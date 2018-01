Papa qualifica de 'calúnia' acusações de abusos contra bispo no Chile

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco defendeu nesta quinta-feira (18), ao chegar a Iquique, no norte do Chile, o bispo de Osorno, acusado de acobertar abusos sexuais de padres contra menores. "Não há uma única prova contra, tudo é calúnia, está claro?", afirmou o papa. "O dia que me trouxerem umja prova vou falar", disse à Radio Bío Bío.

Foi a primeira vez que Francisco se referiu às acusações contra Barros durante a visita no Chile. O pontífice vem sendo duramente criticado no país por não ter afastado o bispo, acusado de ter feito vista grossa aos crimes de pedofilia cometidos pelo padre Fernando Karadima, condenado em 2011 por abusar sexualmente de adolescentes. Em seu primeiro dia de visita, na terça (16), o papa pediu perdão pelos mais de 75 casos de abuso sexual de menores por Karadima.

A demora da Igreja Católica em afastar o religioso -as primeiras denúncias são de 2004 e a punição só veio em 2011- e a falta de advertências a seus comandados são citadas como principais razões da queda de confiança dos chilenos na instituição. No mesmo dia, ele manteve encontro privado com vítimas de estupro e abuso por padres, com as quais conversou, "rezou e chorou", segundo relato do porta-voz do Vaticano.