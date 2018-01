Moro determina transferência de Cabral para prisão no Paraná

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juíz Sérgio Moro determinou nesta quinta-feira (18) a transferência do ex-governador Sérgio Cabral (MDB) para o complexo médico penal de Pinhais, no Paraná. A decisão atende o requerimento do MPF-PR (Ministério Público Federal do Paraná) por supostas irregularidades no tratamento concedido ao ex-governador em Benfica, no Rio de Janeiro.

Na decisão, Moro cita a apuração feita pelo MPRJ (Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro), que aponta que Cabral teria recebido alimentação de restaurantes, colchões de padrão superior, eletrodomésticos e equipamentos de ginástica. "Há indícios de irregularidades na situação prisional de Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho no Rio de Janeiro, com benesses, ainda que de dimensão moderada, a ele concedidas na Cadeia Pública José Frederico Marques", escreve Moro.

A transferência é necessária, segundo a decisão, pois "há um risco concreto de que ele [Cabral] possa utilizar essas relações para, continuamente, obter ou tentar obter privilégios no cárcere". Moro ainda observa que há outros presos da Lava Jato em Pinhais e que há "condições adequadas, ainda que não perfeitas, para abrigar com segurança e dignidade quaisquer presos, inclusive condenados por crimes de colarinho branco".

SECRETÁRIO

Além da transferência de Cabral, os procuradores também pediram o afastamento do secretário estadual de Administração Penitenciária, Erir Ribeiro Costa Filho, do subsecretário adjunto de gestão operacional da pasta, Sauler Antônio Sakalen, e de outros três diretores do órgão em razão da constatação de tratamento diferenciado e regalias permitidas sem respaldo legal ao ex-governador.