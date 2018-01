Matrícula dos aprovados na Unespar acontece nos dias 30 e 31

As matrículas dos aprovados em primeira chamada no vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) acontecem nos próximos dias 30 e 31 de janeiro, em todos os sete campus. Os candidatos precisam atentar-se para as datas e documentos solicitados para evitar problemas e garantir a vaga conquistada no processo de seleção.

O diretor de Registros Acadêmicos, Angelo Marcotti, destaca que não existe a possibilidade de matrícula eletrônica ou via Correios. O estudante ou o procurador legalmente reconhecido deverá comparecer na Secretaria Acadêmica do campus que oferta o curso para o qual o candidato foi classificado observando o horário de atendimento.

Quem não comparecer na data agendada perde o direito à vaga. Assim, permite que sejam convocados os classificados subsequentes. Conforme o calendário divulgado, a previsão é que os editais de segunda e terceira chamadas sejam publicados, respectivamente, nos dias 02 e 07 de fevereiro.

DOCUMENTOS

Um dos documentos exigidos é o requerimento de matrícula preenchido e impresso. Para gerá-lo será necessário seguir os procedimentos indicados em www.unespar.edu.br/matriculas. A previsão é que o link esteja disponível às vésperas da matrícula. Enquanto isso, a orientação da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Prograd) é que sejam organizados os outros documentos.

O estudante deve apresentar duas cópias simples dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento; CPF; carteira de identidade (RG); documento militar ou certificado de dispensa militar e título de eleitor. Candidatos estrangeiros devem entregar as cópias da carteira modelo 19 em substituição ao RG.

A Unespar também solicita uma via original e uma cópia do histórico escolar do Ensino Médio com a certificação de conclusão, frente e verso, numa única peça. Já os formados em cursos profissionalizantes precisam apresentar duas cópias autenticadas do diploma.

Horários de Atendimento

Campus de Apucarana

8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

Campus de Campo Mourão

8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30

Campus de Curitiba I (Embap)

13h30 às 17h30

Campus de Curitiba II (Fap)

8h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Campus de Paranaguá

8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30

Campus de Paranavaí

8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30

Campus de União da Vitória

13h30 às 17h e das 19h às 21h30