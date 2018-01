Ação conjunta da polícia apreende 19 fuzis na Via Dutra

Policiais rodoviários federais, em ação conjunta com agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil, apreenderam 19 fuzis automáticos, de alta precisão, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, no sul fluminense, no início da tarde desta quinta-feira (18).

As armas estavam dentro de um carro cujo motorista usava uma farda do Exército. O homem foi preso em flagrante, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança do Rio. No carro, havia também pistolas e drogas, em quantidade ainda não contabilizada.

O homem preso, o armamento e a droga estão sendo trazidos para o Rio, onde serão apresentados por autoridades estaduais de segurança.