Boninho confirma que 'BBB 18' terá 16 participantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho, diretor do "Big Brother Brasil", confirmou a informação de que a temporada de 2018 do reality terá 16 participantes. No Twitter, Boninho relembrou que a divulgação dos "brothers" começa nesta quinta (18), cinco dias antes da estreia, no dia 22 de janeiro. "É hoje, começando no 'Vídeo Show'.

Durante a programação vamos conhecer os 16 brothers do 'BBB18'. E mais, na Rede BBB a cada anúncio, vamos invadir o quarto deles", escreveu ele no microblog (https://twitter.com/boninho/status/953820413708161028). Dois dos 16 confinados devem ser eliminados na primeira semana de jogo, permanecendo, assim, os 14 participantes. Todos estão convivendo na casa desde sábado (13) sendo que um deles desistiu e foi substituído.

Caso haja outro desistente, a produção separou quatro "brothers reserva". Boninho também compartilhou a nova versão da música de abertura do reality. "Vida Real", na voz de Paulo Ricardo, remixada pela sexta vez. Este ano, a faixa foi remixada pelo DJ Leo Breanza. Em 2018 o programa teve uma atualização no sistema de votação.

O telespectador que quiser votar pela internet precisará fazer um cadastro gratuito no site da emissora, para só então escolher um participante. Os votos, no entanto, continuam ilimitados.

O apresentador, Tiago Leifert, segue no comando do reality pelo segundo ano consecutivo. O jornalista comentou que está "confinado" desde o dia 10 de janeiro, se preparando para a estreia do "BBB 18". Em 2017 o reality teve 15 participantes, sendo que 13 foram confirmados com antecedência e os outros dois participaram de uma primeira eliminação para entrar no jogo. No dia 18 de janeiro de 2017 quatro gêmeos foram confinados e o público deveria escolher um de cada dupla de irmãos para entrar no jogo. A disputa aconteceu entre Emily e Mayla Araújo e Antônio e Manoel Rafaski. Deles, Manoel e Emilly foram escolhidos para permanecer na casa, sendo esta última a vencedora da 17 edição do reality.