Fujam para as colinas!

O casal, Wigando Simm Netto e Ana Paula Righetto, felizes com o sucesso do evento Menina Sunset, organizado pelos dois.

Lá vem o Brasil ladeira abaixo! Não bastasse o ridículo quadro eleitoral na disputa da presidência. Vamos combinar, nem Lula e muito menos Bolsonaro são os que esperávamos para tirar o país do atoleiro. Pra piorar, Bob, o Requião, promete disputar o governo do estado. O péssimo Ministro da Saúde, Ricardo dos Barros, decidiu tirar sua esposa do páreo e vai partir pra disputa. O que já era ruim, tende a piorar...muito.

Dose dupla

Fábio Silvestre, um dos maiores criadores de personagens do Brasil, sobe ao palco do Teatro Lala Schneider com dois espetáculos, nesta sexta feira. Às 21hs, Bizinelli - Um Homem Abaixo da Lei. A partir da meia noite ele volta com o consagrado “O Bêbado”. Imperdíveis!!!

Feijão consagrado

Vem ai a 16a edição do Feijão da Fundação. Será neste sábado, a partir das 12hs, no Café Curaçao - Guaratuba. Samba, pagode e sertanejo para animar a mega estrutura armada no local.

