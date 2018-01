Temer diz que nunca tratou de concessões

Em resposta às perguntas elaboradas pela Polícia Federal na investigação que apura um suposto esquema de corrupção no Porto de Santos, o presidente Michel Temer confirma que conhece Antônio Celso Grecco, presidente do grupo Rodrimar, e também um dos investigados no inquérito que apura se a Rodrimar, empresa que opera no Porto de Santos, foi beneficiada pelo decreto assinado pelo presidente em maio do ano passado, que ampliou de 25 para 35 anos as concessões do setor, prorrogáveis por até 70 anos.

Além do presidente e Grecco, seu ex-assessor, Rodrigo Rocha Loures e o diretor da empresa, Ricardo Conrado Mesquita, são investigados. Temer afirma que já esteve com o presidente da Rodrimar, Grecco, em “duas ou três oportunidades”, no entanto diz que nunca tratou de concessões para o setor portuário com ele. “Nenhum pedido me foi formulado por ele, nem nesta e nem em ocasião nenhuma”, alegou Temer.