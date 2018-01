Jovem suspeito de matar homem em dezembro no Umbará vai preso

Um jovem, de 23 anos, suspeito de envolvimento no crime que vitimou Wilson Santiago Ramos Garcia, de 40 anos, no mês de dezembro de 2017, foi preso em sua residência, no bairro Umbará, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A ação foi realizada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da 2ª Delegacia de Homicídios (DH).

O crime aconteceu no dia 2 de dezembro de 2017, também no bairro Umbará. Na ocasião, um amigo do suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Garcia e fugiu do local com seu apoio. O suspeito dos disparos foi localizado e preso, pela Polícia Militar, pouco tempo após o crime. De imediato negou o fato, porém ao prestar depoimento na DHPP confessou o crime e entregou a arma utilizada na ocasião. Momento em que foi autuado em flagrante por crime de homicídio.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Cássio André Dias Conceição, já o suspeito preso nesta ação segue negando a sua participação no crime, inclusive alega que não conhecia nem o rapaz que efetuou os disparos e nem a vítima do crime.

Polícia recupera carga de defensivos agrícolas no interior do Estado

Uma carga defensivos agrícola avaliada em R$ 767 mil foi recuperada ontem em Wenceslau Barz, norte do Paraná, por Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), pertencente ao 2º Comando Regional da PM (2º CRPM). A carga foi roubada de uma empresa, localizada na Rua Papa João XXIII, na Vila Santa Marim, havia sido furtada. As imagens das câmeras indicaram ainda que o grupo usou furgão, de cor branca, na ação criminosa.

Os militares estaduais iniciaram diligências e avistaram três caminhões com alerta de furto, sendo um deles o mesmo levado da empresa horas antes.