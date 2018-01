Antonina receberá R$ 4,1 milhões para infraestrutura urbana

O município de Antonina, no Litoral do Estado, receberá R$ 4,1 milhões. Os recursos serão investidos em infraestrutura urbana e nas áreas de saúde, agricultura e meio ambiente. Do total, R$ 2,6 milhões são a fundo perdido e R$ 1,5 milhão por meio de financiamento. O governador Beto Richa entregou ainda duas viaturas para a Polícia Militar e uma para o Corpo de Bombeiros. Elas fazem parte de um lote de 1.100 novos veículos adquiridos recentemente pelo governo estadual.

Os recursos para obras de infraestrutura somam R$ 2,2 milhões. “ Só no ano passado, a fundo perdido pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano foram aportados R$ 400 milhões aos municípios paranaenses”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega. O município vai utilizar a verba para pavimentar as vias urbanas do bairro de Itapema, que levam moradores e turistas à Ponta da Pita e à prainha, adquirir veículos para o transporte de pacientes, transporte sanitário e para a construção de unidades de saúde e ampliar a agricultura do município.