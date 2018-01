Abastecimento só deve voltar ao normal após o Carnaval

Diante da escassez de vacinas no mercado, àqueles que querem fazer a vacinação para se prevenir resta apenas esperar. De acordo com a Associação Brasileira das Clínicas de Vacina (ABCVAC), no mês de janeiro não haverá reposição de estoque do produto nas clínicas de vacinação particulares. A previsão é que – caso o Carnaval não atrapalhe – novas doses sejam recebidas no final de fevereiro.

“A previsão é que só chegue em fevereiro mais doses. Torcemos para que cheguem logo no começo do mês, mas pode demorar mais”, afirma a enfermeira Keila Souza Santos, do Previnna Centro de Vacinação. Isso ocorre porque as vacinas são produzidas fora do país e, por isso, o abastecimento pode sofrer com restrição na capacidade de distribuição. “Antes, a vacina estava custando R$ 100 aqui. Com a chegada do novo lote pode ter alguma alteração e o preço subir uns R$ 10 ou R$ 15"

O laboratório Sanofi Pasteurs, responsável pelo abastecimento, já solicitou a importação de doses. A expectativa é de que demore 30 dias para que ele seja disponibilizado no mercado brasileiro.

No entanto, o desabastecimento deverá seguir desabastecido por mais tempo, segundo as informações da ABCVAC.