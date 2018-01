Porto de Paranaguá reforça ações de combate à dengue

As empresas e terminais que operam no Porto de Paranaguá atuam diariamente em ações de combate à dengue. Durante o verão, as ações são reforçadas.

“O cuidado com a limpeza da área portuária e a saúde dos trabalhadores e moradores do entorno é preocupação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) e de toda a Comunidade Portuária”, diz o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino.

Nesta semana, as empresas que integram a Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá (ATEXP) disponibilizaram dez funcionários para atuar em um mutirão de limpeza e vistoria de ruas e casas de Paranaguá. O objetivo é prevenir criadouros do mosquito da dengue.

A ação iniciou no dia 16 e contempla os bairros do Rocio, Guadalupe, Madeira, Rute, Becker e Guarani. Nestes locais, está sendo feita a coleta e destinação dos resíduos encontrados, bem como a conscientização dos moradores sobre acúmulo de água e locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença.

“Todos devem fazer a sua parte para combater a dengue, eliminar os resíduos e manter a cidade limpa”, afirma o gerente da ATEXP, Jean Azolin.