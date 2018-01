Cresce o número de redações zeradas no Enem neste ano

O Ministério de Educação divulgou ontem os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. Das 4.725.330 redações corrigidas, 309.157 tiveram nota zero e apenas 53 registraram nota 1.000. Na edição anterior, foram 291.806 notas zero e 77 notas mil entre 6.034.672 redações corrigidas.

O principal fator que motivou nota zero nas redações foi fuga ao tema, equivalente a 5,01% do total, enquanto esse percentual foi de 0,78% em 2016.

Os resultados da prova foram liberados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e só podem ser consultados individualmente. Os candidatos devem acessar a Página do Participante e fazer login por meio do CPF e senha anteriormente cadastrada.

Direitos Humanos

Estudantes desrespeitaram os direitos humanos em 205 redações do Enem) 2017. O tema foi alvo de uma polêmica no ano passado. Na véspera da aplicação da prova, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, determinou que redações que tiverem trechos de desrespeito a direitos humanos não poderiam ser zeradas, permitindo apenas o desconto de pontos.

Média

Por outro lado, a nota média dos participantes aumentou entre as edições de 2016 e 2017 do exame, passando de 541,9 para 558,0 quando a pontuação máxima é de 1.000. Em 2017, o Enem foi aplicado pela primeira vez em dois fins de semana seguidos. Em um dos dias de prova, os estudantes fizeram as redações e no outro, as provas específicas divididas em três áreas: ciências humanas, matemática e ciências da natureza.

Ensino Superior

Governo antecipa inscrições para o Sisu para 23 de janeiro

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram antecipadas em quase uma semana. Ontem, o Ministério da Educação (MEC) anunciou a antecipação das inscrições de 29 para 23 de janeiro. Na Universidade Federal do Paraná (UFPR) são 1.447 vagas, distribuídas em 109 cursos. O edital que regula as inscrições já está disponível para os interessados na área específica para o SiSU no site do Núcleo de Concursos. A seleção para o SiSu se dá a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 e corresponde a 20% das vagas de graduação disponíveis na UFPR. Para se inscrever, é necessário que, além de haver participado do Enem de 2017, o estudante não tenha zerado a redação nem tenha feito o exame como treineiro.