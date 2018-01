Perto de retorno, Rouge critica competitividade na música

As meninas do Rouge: elas vão lançar a inédita ‘Bailando’ no Carnaval (foto: CarolCaminha )

Era 2002 quando elas surgiram. O mundo era outro, o Brasil era outro. Formadas em um programa de TV, a gilrband nacional de maior sucesso já visto, ganhava as crianças e adultos com o ritmo ragatanta. O Rouge, formado por Aline Wirley, Fantine Thó, Li Martins, Luciana Andrade, e Karin Hils, foi um grandioso sucesso fonográfico. Em três anos de estrada, o grupo vendeu mais de 3 milhões de cópias dos 4 discos lançados, sendo “apenas” dois milhões do primeiro CD, o ‘Popstar’.

De 2005 – quando as meninas se separaram – até setembro de 2017, pouco se acreditava no retorno da banda, muito menos em shows. E o que ninguém esperava, aconteceu: as meninas se reuniram com sua formação original e anunciaram única apresentação no Rio de Janeiro com o Chá do Rouge. O resultado? Ingressos esgotados em três horas, show extra, mais dois shows na cidade de São Paulo – que também se esgotaram em questão de horas – e o que Brasil pediu: turnê nacional.

Em questão de 5 meses, o Rouge deixou de ser “apenas” uma lembrança na mente do público e passou para o TOP 50 das mais ouvidas no Spotify. Além disso, anunciou turnê nacional pelas principais capitais do país, incluindo Curitiba, no dia 9 de março, na Live Curitiba, uma realização da produtora BMoov e apoio cultural do Curitiba Cult.

Retorno aos palcos

Nós conversamos por telefone com a Li Martins, integrante do grupo, e perguntamos sobre single, novo clipe, carreira e sobre a volta aos palcos. Questionada sobre como é voltar ao palco após 12 anos de hiato, Li Martins comenta super feliz: “Olha, é engraçado, foi como se a gente tivesse tirado um mês de férias e voltado“. O show, apresentado em SP e no RJ, foi todo preparado e ensaiado em 15 dias e contou com banda, novas coreografias e cenário com direito a chuva no palco.

Os fãs que acompanham os shows são os mesmos de 2002, e que hoje, adultos, levam seus próprios filhos para caírem na “zoeira”, assim como em uma música das meninas. “Nós levamos aquela energia Rouge para as pessoas, a amizade, o amor e nós nos emocionamos com as pessoas se divertindo na plateia”, comenta Li.

Nova música

Se você acha que o Rouge ia viver de passado está muito enganado. Até o Carnaval – com data ainda mantida em segredo -, as meninas irão lançar a música inédita ‘Bailando’, que foi escrita por Umberto Tavares – colaborador de nomes como Anitta, Nego do Borel e Ludmilla.

“É uma música atual, com refrão chiclete e com uma coreografia que todo mundo vai amar“, revela a cantora após dois dias da gravação do clipe, em São Paulo. “Temos medo do público não gostar, como sempre tivemos, mas sempre vamos ter isso e estou ansiosa para ver o resultado”.

Competitividade no mundo da música

Questionada sobre o que os curitibanos podem esperar sobre o show, Li Martins foi bem enfática: “A gente percebe que o público está cansado de ouvir sobre ‘briga’ para ver quem se sair melhor. Ninguém precisa ser lacradora ou chamada de recalcada para ser melhor que ninguém. Não precisamos ser inimigas, precisamos ser unidas e é isso que vamos levar nos shows. O amor, os sonhos e a amizade“, comenta.

Ao fim da entrevista, o convite é para os curitibanos – e com cara de intimação: “Curitiba, nos vemos em março?“. Os ingressos estão à venda a partir de R$80, pela LivePass.

Festa Rouge

No dia 08 de março, quinta-feira, um dia antes do show das meninas na capital, o Curitiba Cult irá promover a “Festa Anos 2000 – especial Rouge“. O evento será no James Bar e irá contar com as músicas que marcaram e fizeram história no começo do século 21, além de sorteio de ingressos e camarim com o Rouge. Em breve a gente solta mais detalhes.

CINEMA

Foto: divulgação

Cena de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’

Terror, romance e comédia nas estreias da semana

Começo de ano é sempre marcado pelo número volumoso de estreias semanalmente nos cinemas. Mantendo o rimo acelerado de lançamentos e sempre alcançando públicos distintos, chegaram aos cinemas nesta quinta (18) ‘Sobrenatural: A Última Chave’, ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ e ‘Correndo Atrás de Um Pai’.

‘Sobrenatural: A Última Chave’ é o quarto filme da franquia ‘Sobrenatural’, uma das mais reconhecidas recentemente no gênero terror. A trama aqui segue a já conhecida médium Elise, muito bem interpretada por Lin Shaye, e se aprofunda no passado sombrio dela.

‘Me Chame Pelo Seu Nome’ é um dos mais premiados filmes da temporada, acumulando indicações e boas críticas. Inspirado no livro de mesmo nome, a história se passa na Itália dos anos 80 e apresenta o romance entre um jovem e um acadêmico.

‘Correndo Atrás de Um Pai’ é aquela típica produção americana de comédia, cheia de piadas batidas e roteiro previsível.

SHOW

Foto: divulgação

Elza Soares

Mais empoderada do que nunca, Elza Soares confirma disco novo para 2018

De acordo com a cantora, o novo álbum contará com 11 faixas, assinadas por nomes como Alice Coutinho e Tulipa Ruiz. “Deus é Mulher” é o sucessor do “A Mulher do Fim do Mundo”, lançado em outubro de 2015.

O disco abordou temas atuais e de relevância, como a violência doméstica. Além de ser bem aclamado, “A Mulher do Fim do Mundo” entrou na lista de melhores do ano do New York Times e ainda levou o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, no Grammy Latino.

Em entrevista para o jornal “O Estado de São Paulo”, Elza diz que a escolha do título para o novo projeto “…traz a ideia da continuidade de ‘A Mulher do Fim do Mundo’. O disco anterior denunciava as mazelas e o caos do mundo. O novo trabalho sugere o nascimento de uma nova era, conduzida pela energia feminina. ‘Deus É Mulher’ não tem exatamente a mesma estética, mas existe uma continuidade.”

Os fãs, no entanto, vão ter de lidar com a ansiedade. “Deus é Mulher” ainda não tem data de lançamento. Tudo o que se sabe, é que chegará para nós ainda este ano.

GASTRONOMIA

Loja promove “sábado tailandês” com vinhos e espetinhos por R$ 10

Nos últimos anos, as mais variadas culturas gastronômicas têm se tornado cada vez mais acessíveis no Brasil.

Das comidas exóticas aos preparos mais comuns, tudo tem despertado curiosidade nos brasileiros.

Pensando nisso, neste sábado, dia 20 de janeiro, a Garage Vinhos, vai promover o “sábado tailandês”.

Durante o evento, que terá entrada gratuita, serão servidos os tradicionais espetinhos tailandeses, conhecidos como “Satay”, que serão preparados pelo chef Raffael Figlarz.

Serão duas opções do preparo: carne e frango marinados ao molho tailandês).

A porção com duas unidades será vendida por R$ 10. A Garage Vinhos fica na Rua Teixeira Coelho (nº 182), no bairro Batel.

Exposição de Insetos Gigantes chega a Curitiba

Inédita no Brasil, a Exposição Insetos Gigantes chega a Curitiba nesta semana no Shopping Palladium.

A capital paranaense é a primeira cidade a receber a exposição que retrata de forma lúdica, divertida e interativa a importância dos insetos para o meio ambiente.

Dez animais fazem parte da Mostra: formiga, lagarta, borboleta monarca, besouro rinoceronte, vagalume, louva-a-deus, gafanhoto, aranha tarântula e escorpião negro.

Os insetos, que chegam a ter oito metros de diâmetro e cinco metros de altura, são animatrônicos, imitam som e movimento reais com o objetivo de reproduzir fielmente um ser vivo.

O evento conta, ainda, com a Oficina Insetolândia para confecção de asas e antenas de insetos em EVA.

A atração é indicada para crianças de 3 a 12 anos, tem custo de R$ 7,00 e acontece até o dia 13 de fevereiro.