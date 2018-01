Estão abertas as inscrições para o curso de corte e costura pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). As fichas de inscrições estão na Agência do Trabalhador, mas os interessados podem e devem fazer uma pré-inscrição para garantir as vagas – que são limitadas. Para participar, o interessado precisa ter idade mínima de 16 anos. A carga horária é de 60 horas aula.

Fazem parte do curso: aperfeiçoamento em corte e costura industrial, técnicas de corte industrial básico e técnicas de costura industrial básica. As aulas serão dadas a tarde e a noite.

Para participar, tem que levar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

O curso será feito na Unidade Móvel de Confecção e Expresso Confecção. Ele ficará no pátio da Prefeitura Municipal. As aulas começam dia 24 e terminam em 16 de fevereiro. A turma da tarde funcionará das 13h às 17h e da noite das 18h às 22h. O custo do curso é de R$ 180 para alunos da tarde e R$ 360 para o turno da noite.