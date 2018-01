Reforços funcionam, e Palmeiras vence Santo André na estreia do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com os principais reforços para a temporada 2018 funcionando pelo menos na primeira etapa, o Palmeiras venceu o Santo André na estreia do Paulista por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (18), sem deixar de passar um certo sufoco no início do segundo tempo. As principais novidades da lista inicial do técnico Roger Machado, também um estreante, estavam no meio campo, com Lucas Lima, e nas laterais, com Marcos Rocha, na direita, e Victor Luís, do lado esquerdo. O setor defensivo das beiradas do campo foram considerados críticos pela direção do clube em 2017. Um dos jogadores mais caros do valioso elenco do Palmeiras, Lima, que trocou o Santos pelo time alviverde, teve a chance de comemorar, diante de sua nova torcida, o seu primeiro gol do ano. Ele fez o segundo do Palmeiras na partida, após um chute de longa distância, aos 37 minutos do primeiro tempo. Mais de 30 mil pessoas estiveram no Allianz Parque. O meio campo, atuando com a camisa 20, foi um dos melhores passadores do time. Ele deu a assistência para o terceiro gol do Palmeiras, feito pelo reserva Keno, aos 37 minutos do segundo tempo. Gol que definiu o resultado. Na defesa, os laterais também conseguiram ajudar na construção de jogadas ofensivas, principalmente Victor Luís, ex-Botafogo, pela esquerda. Se os que vieram de fora tentaram mostrar um bom futebol para o técnico e torcida, os jogadores que estavam no elenco no ano passado, mas não tiveram um grande aproveitamento nas gestões de Eduardo Batista, Cuca e Valentim, também tiveram o mesmo objetivo. No gol, Jaílson, escolhido como titular por Roger neste início de ano, fez várias boas defesas. No meio campo, Felipe Melo, com todo o seu característico vigor físico, também procurou com frequência iniciar as jogadas de ataque. Numa delas, deu um cruzamento de longa distância para Borja, lance que acabou no primeiro gol do time no ano. Willian, após Dudu quase fazer de calcanhar, abriu o marcador aos 27 minutos de jogo. Borja, um dos criticados em 2017, atuou mais fora da área na etapa inicial, servindo os companheiros e abrindo mais espaço para os outros jogadores de frente tentar o gol. No início do segundo tempo, o time do Santo André marcou o seu único gol do jogo, com João Lucas, aos 13 minutos, quando perdia por 2 a 0. A equipe do ABC teve um chance clara de empatar logo depois, em lance que a bola bateu duas vezes na trave. O Palmeiras volta a jogar pelo Paulista 2018 no domingo, às 17h, em Ribeirão Preto contra o Botafogo. PALMEIRAS Jailson; Marcos Rocha, Thiago Martins, Antônio Carlos (Juninho), Victor Luis; Felipe Melo, Tchê Tchê (Bruno Henrique), Lucas Lima, Dudu (Keno); Willian, Borja. T.: Roger Machado SANTO ANDRÉ Neneca; Jonathan Bocão (Foguete), Sueliton, Domingos, Paulinho; Adriano (Walterson), Dudu Vieira, Flávio, Aloisio (João Lucas); Joãozinho, Lincom. T.: Sérgio Soares Estádio: Allianz Parque, em São Paulo Juiz: Salim Fende Chavez Público: 31.678 Renda: R$ 1.917.947,46 Cartão amarelo: Walterson (Santo André) Gols: Willian, aos 27 minutos, Lucas Lima, aos 36 do primeiro tempo, e Keno, aos 38 do segundo (Palmeiras); João Lucas, aos 13 do segundo tempo (Santo André)