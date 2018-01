Serra afirma que não será candidato na eleição deste ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador José Serra (PSDB-SP) afirmou na noite desta quinta (18) que não será candidato a governador de São Paulo ou a presidente da República nas eleições deste ano. A informação foi antecipada pelo site do jornal "O Estado de S. Paulo". Ao jornal ele declarou que irá se dedicar a seus projetos em andamento no Legislativo, como o que trata da instituição do sistema distrital misto no país. Ele defende alterações no sistema eleitoral e político brasileiro. O mandato de Serra no Senado vai até 2022. O tucano era um dos cotados de seu partido para disputar o governo do Estado de São Paulo. Outros nomes considerados são o do prefeito de São Paulo, João Doria, o do secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pesaro, e o do cientista político Luiz Felipe d'Ávila. Em jantar com deputados estaduais em novembro do ano passado, Serra se disse disposto a disputar eleição, mas não especificou em qual cargo concorreria. Ele é alvo de um inquérito que investiga se ele recebeu recursos da Odebrecht, via caixa dois, para financiar sua campanha na eleição de 2010. Em depoimento à Polícia Federal, o executivo Pedro Novis, que presidiu a Odebrecht de 2002 a 2008, afirmou que o senador pediu e recebeu, para si e para o partido, R$ 52,4 milhões de 2002 a 2012. Segundo o delator, parte era propina (ligada a algum negócio da empreiteira com o governo), e parte, não.